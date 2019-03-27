Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 12:49

Пекин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Коммунистическая партия КНР исключила из рядов бывшего президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщают в среду западные СМИ.

"Мэн Хунвэй не придерживается партийных принципов, не докладывает о личных делах в соответствии с действующими предписаниями и отказывается исполнять решение Центрального комитета партии", - приводят СМИ заявление Центральной дисциплинарной комиссии Компартии.

В заявлении комиссии говорится, что М.Хунвэй пользовался государственным имуществом, чтобы поддерживать "роскошный образ жизни своей семьи", пользуясь своим положением, он устроил свою супругу на работу, и "незаконно получил много имущества от других лиц".

В начале октября во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэна Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также о том, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции. 7 октября Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

1кю ар

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