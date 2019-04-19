Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 21:33

Мадрид. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.

"Никогда не было и не будет никаких секретных банковских счетов, взяток или незаконных доходов. Место в истории намного дороже материального обогащения", - говорится в тексте его послания, адресованного детям. Текст записки экс-президента был зачитан его детьми в пятницу во время похорон.

"Я видел, как другие идут в наручниках и проживают жалкую жизнь (после обвинений в коррупции - ИФ), но Алан Гарсия не собирается терпеть подобную несправедливость и этот цирк", - отметил бывший перуанский лидер.

Он заявил, что "выполнил свой политический долг" и "справился с задачами, которые его предшественники провалили". "Я не заслужил унижения", - подчеркнул политик.

В среду бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице в ходе хирургической операции после того, как выстрелил в себя в собственном доме при попытке задержания по обвинениям в коррупции.

А.Гарсия занимал пост президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.

Его подозревают в получении взяток от бразильской компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания могла потратить сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных госконтрактов.

В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента П.Кучински в декабре, разгорелся после публикации информации о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от бразильской строительной компании Odebrecht.

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