Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Барак Обама во вторник поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост президента страны.
"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", - заявил Обама в видеообращении.
"Я уверен, что у Джо есть все качества, которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время", - добавил экс-президент.
Бывший президент США подчеркнул, что Байден может "излечить" США в тяжелые времена.
"У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас", - подчеркнул бывший президент США.
Кроме того, Обама признался, что решение назначить Байдена своим заместителем было "одним из самых лучших решений".
"Он стал близким другом", - отметил Обама.
Накануне кандидатуру Байдена поддержал его бывший соперник сенатор Берни Сандерс.
На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Джо Байден.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
1ви ар