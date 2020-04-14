Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 18:25

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Барак Обама во вторник поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост президента страны.

"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", - заявил Обама в видеообращении.

"Я уверен, что у Джо есть все качества, которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время", - добавил экс-президент.

Бывший президент США подчеркнул, что Байден может "излечить" США в тяжелые времена.

"У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас", - подчеркнул бывший президент США.

Кроме того, Обама признался, что решение назначить Байдена своим заместителем было "одним из самых лучших решений".

"Он стал близким другом", - отметил Обама.

Накануне кандидатуру Байдена поддержал его бывший соперник сенатор Берни Сандерс.

На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!