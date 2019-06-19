Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 7:52

Париж. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Французские власти не предъявили экс-президенту УЕФА Мишелю Платини никаких обвинений и выпустили его из-под стражи, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на его группу по связям с общественностью.

Сам Платини после освобождения сообщил, что "беседа была длинной", и что ему задавали "вопросы о Чемпионате Европы-2016, Чемпионате мира в России, о клубе ПСЖ, о ФИФА".

Кроме Платини были допрошены также Софи Дион, бывшая советница администрации бывшего президента Франции Николя Саркози, и Клод Геан, который служил в должности генерального секретаря президентской канцелярии при Саркози.

Платини был помещен под стражу накануне по подозрению в коррупции в рамках расследования о выборе Катара местом проведения ЧМ по футболу 2022 года.

Допрос проходил в Управлении противодействия коррупции юридической полиции во французском городе Нантерре.

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