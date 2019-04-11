Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 13:18

Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в четверг раскритиковал действующего главу государства Ленина Морено за его решение лишить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве.

"Самый большой предатель в истории Эквадора и Латинской Америки, Л.Морено, разрешил британской полиции войти в посольство в Лондоне, чтобы арестовать Дж.Ассанжа", - написал Р.Корреа в Twitter.

"Л.Морено - продажный человек, но то, что он сделал - преступление, которое человечество никогда не забудет", - подчеркнул он.

При этом Р.Корреа напомнил, что Дж.Ассанж не только обладает правом на убежище, но и ранее получил гражданство Эквадора.

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

1тэ аю

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