Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 13:14

Париж. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья во вторник дал показания следователям по делу о коррупции, сообщает телеканал "Франс-24".

У здания суда в столице Алжира, куда прибыл экс-премьер, собрались десятки человек, которые скандировали лозунги с призывом отправить в тюрьму экс-премьера страны.

Отмечается, что А.Уяхью допросили в рамках масштабного расследования "о растрате государственных средств и незаконное извлечение выгоды", которое проводится в отношении целого ряда приближенных бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики.

По этому делу проходит целый ряд высокопоставленных официальных лиц, в частности, министр финансов Алжира Мухаммед Лукаль. Он дал показания судебным следователям накануне.

А.Уяхья занимал пост премьера Алжира с августа 2017 по март 2019 года.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

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