Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 12:50 19.09.2018 - 12:50

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак арестован в среду, ему будет предъявлено обвинение в хищении средств через государственный инвестиционный фонд 1MDB, сообщают в среду западные СМИ.

По данным малазийского антикоррупционного комитета, арест Н.Разака проведен в рамках расследования фонда 1MDB, из которого, якобы, $628 млн были переведены на его личные банковские счета.

Крупный скандал вокруг малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Н.Разака, разразился в 2015 году, когда газета "Уолл-стрит джорнэл" написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета тогдашнего премьера.

Расследования, связанные с 1MDB ведутся как минимум в 10 странах, и, в частности, свое расследование ведет Минюст США.

Обвинения в хищении Н.Разаком и его подельниками стали главным фактором поражения возглавляемой им и долго правившей в стране партии "Объединенная малайская национальная организация" альянсу под руководством премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

С тех пор, как Н.Разак потерял власть, судебные органы предъявили ему семь обвинений, связанных с хищением средств.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line