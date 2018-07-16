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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 9:50 16.07.2018 - 09:50

Дели. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал апелляцию на решение суда о его 10-летнем тюремном заключении, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Пресс-секретарь основанной Н.Шарифом партии - Пакистанской мусульманской лиги -Мэриэм Орангзеб заявила, что апелляция была подана в понедельник в Высокий суд Исламабада. По ее словам, Н.Шариф намерен обжаловать свой приговор и приговоры в отношении своих родственников.

Если суд удовлетворит апелляционную жалобу, Н.Шариф сможет выйти под залог в ожидании пересмотра дела, отмечает агентство.

Полиция Пакистана в пятницу арестовала Н.Шарифа, который был приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, сразу после его возвращения на родину.

Экс-премьер, как сообщали СМИ, возвратился в страну вместе со своей дочерью Марьям. Полиция арестовала их в Международном аэропорту Лахор и конфисковала паспорта.

Суд в Пакистане в июле заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Н.Шарифа к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогостоящих квартир в Лондоне. Дочь экс-премьера приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа.

Расследование в отношении Н.Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Н.Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые, предположительно, использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

В июле 2017 года Н.Шариф был отстранен Верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана.

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