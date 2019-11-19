Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 9:25

Дубай. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер Пакистана Наваз Шариф, который был приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции, вылетел в Лондон на самолете санитарной авиации для получения медицинской помощи, сообщили во вторник региональные СМИ со ссылкой на его лечащего врача.

Сообщается, что 69-летний Шариф страдает аутоимунным заболеванием крови, у него высокое кровяное давление, наблюдается дисфункция работы и почек, в силу чего ему требуется более детальное обследование и специализированная помощь, которую невозможно оказать в Пакистане.

По словам его лечащего врача, Шариф "борется за жизнь".

Судебные органы предоставили Шарифу четыре недели на лечение, однако этот срок может измениться.

В октябре сообщалось, что суд Пакистана по медицинским основаниям приостановил на восемь недель действие приговора в отношении экс-премьера страны.

Такая отсрочка была принята за несколько часов перед истечением срока временного освобождения Шарифа под залог.

Отмечалось, что спустя восемь недель Шарифу либо будет предоставлена очередная отсрочка, либо ему придется вернуться в тюрьму.

Шарифа госпитализировали в середине октябре, когда у него резко понизился до опасного уровня уровень тромбоцитов в крови.

В 2017 году Верховный суд Пакистана отстранил его от должности премьер-министра и запретил ему пожизненно занимать эту должность. В 2018 году Шариф был приговорен к семи годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и "отмывании" денег.

Сам он обвинения в коррупции отрицает и называет себя жертвой спецслужб.

Расследование в отношении Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые, предположительно, использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

1ви ар

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