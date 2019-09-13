Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 12:15

Стамбул. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу объявил о намерении создать новое политическое движение, так как его не устраивает нынешний политический курс правящей Партии справедливости и развития (ПСР), сообщила в пятницу турецкая газета "Сабах".

"С сегодняшнего дня на нас возложена историческая ответственность за создание нового политического движения. В связи с этим я приглашаю всех работать с нами независимо от их политических взглядов", - заявил Давутоглу.

В связи с этим Давутоглу заявил о выходе из Партии справедливости и развития (ПСР).

В мае 2009 года Ахмет Давутоглу стал министром иностранных дел Турции, а в 2014 году на общепартийном съезде ПСР был назначен премьер-министром Турции и председателем партии.

В мае 2016 года он сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ПСР на очередном съезде партии.

1ви ар

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