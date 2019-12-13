Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 20:15

Стамбул. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил о создании новой политической партии под названием "Партия будущего", пишет в пятницу газета "Хюрриет".

"Будущее за нашим народом, будущее за Турцией", - отметил Давутоглу на церемонии, на которой он объявил название и продемонстрировал логотип партии, а также обозначил ее основные принципы.

"Несмотря на все давление и страх, который нам пытаются внушить, мы собрались вместе, чтобы создать процветающее будущее для нашей страны", - отметил бывший премьер-министр.

Основателями партии являются 154 человека, среди них - известные политики и медийные лица.

Инициаторы подали ходатайство о регистрации новой политической организации в Министерство внутренних дел 12 декабря.

Давутоглу был в свое время помощником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, он возглавлял МИД, а затем, до 2016 года, занимал пост премьер-министра.

Экс-премьер Турции объявил о намерении создать новое политическое движение в сентябре этого года. Он заявил, что его не устраивает нынешний политический курс правящей Партии справедливости и развития (ПСР). После этого заявления Давутоглу вышел из правящей партии.

1ка ар

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