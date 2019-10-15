Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 4:26

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли, ушедший в отставку на прошлой неделе, должен дать показания в среду перед комитетами Палаты представителей, ведущими расследование в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе.

Слушания Маккинли пройдут в закрытом режиме. При этом один из собеседников подчеркнул, что бывший сотрудник госдепа был вызван в Конгресс без выдачи повестки.

Выступление Маккинли в Конгрессе станет одним из серии слушаний бывших и нынешних сотрудников администрации, запланированных на эту неделю.

Так, в понедельник в течение 10 часов перед конгрессменами давала показания бывший советник президента Трампа по России Фиона Хилл.

Хотя законодатели отказались рассказать особенности показаний Хилл, однако некоторые демократы заявили, что бывший помощник Трампа заявила о согласованных усилиях союзников президента, которые настаивали на том, чтобы украинское правительство начало расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера.

В центре этих усилий, по их словам, был личный адвокат президента Руди Джулиани.

"Руди Джулиани явно был ведущей силой для администрации в определении теневой внешней политики на Украине. Была официальная внешняя политика, которая пыталась противодействовать коррупции на Украине. Таким образом, у нас было две внешнеполитические стратегии, которые работали полностью друг против друга", - заявил член комитета по надзору Джейми Раскин.

Кроме того, Хилл заявила, что высоко оценивала работу посла США на Украине Мари Йованович и возражала против ее снятия с должности.

Во вторник перед законодателями должен предстать Джордж Кент - заместитель помощника госсекретаря.

Гордон Сондланд - посол США в Европейском Союзе должен появиться в четверг.

В то же время советник госдепартамента Ульрих Брехбуль, который также был вызван на слушания, согласно одному источнику CNN, больше не планирует появляться на этой неделе.

В пятницу комитеты заслушают своего первого свидетеля из Пентагона - Лауру Купер, которая является заместителем помощника министра обороны по России, Украине и Евразии.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1вз тг

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