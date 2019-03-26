Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 20:04

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Атмосфера, сложившаяся в Вашингтоне из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, негативно сказалась на усилиях США по сотрудничеству с Россией, заявил бывший главный советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон, передает во вторник агентство Associated Press.

"Рано или поздно нам понадобится объединить иудейско-христианский Запад, и Россия является его частью. Теперь этот процесс займет много-много десятилетий", - сказал С.Бэннон журналистам в Риме, рассуждая о последствия расследования Р.Мюллера.

По словам С,Бэннона, которого долгое время считали крайне близким к Д.Трампу человеком, Китай, а не Россия, является "угрозой существованию" западного мира.

23 марта стало известно, что спецпрокурор Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В послании также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

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