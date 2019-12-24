Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея представляет собой реальную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников в регионе и потребовал более жесткого подхода к Пхеньяну.

"Риск для американских сил и наших союзников неизбежен, и требуется более эффективная политика, прежде чем Северная Корея получит в свое распоряжение технологии, чтобы угрожать Америке", - написал Болтон в твиттере.

Он был уволен Трампом в сентябре текущего года из-за растущих разногласий между ними, в частности, по вопросам политики в отношении КНДР.

В интервью Axios Болтон также заявил, что, по его мнению, администрация Трампа на самом деле не намерена препятствовать тому, чтобы Пхеньян стал ядерной державой, способной к ракетным ударам по другим странам, иначе "он бы следовал другим курсом."

"Идея о том, что мы каким-то образом оказываем максимальное давление на Северную Корею, к сожалению, не соответствует действительности", - сказал он.

Отставной чиновник добавил, что США и их союзники "должны показать (КНДР - ИФ), что если они сказали, что такой шаг неприемлем, то должны продемонстрировать, что это так и есть".

Болтон также раскритиковал Трампа за то, что тот не осудил достаточно серьезно северокорейские испытания ракет малой дальности.

"Когда президент говорит: "Ну, меня не беспокоят ракеты малой дальности", это значит, что он говорит: "Меня не беспокоит потенциальная угроза для американских войск, развернутых в регионе, или наших союзников по договору - Южной Кореи и Японии", - сказал экс-советник.

"Администрация уже почти три года не может добиться видимого прогресса в том, чтобы заставить Северную Корею принять стратегическое решение о прекращении продолжения разработок ядерного оружия, которое может быть применено", - сказал Болтон, и подчеркнул, что "время на стороне того, кто это оружие распространяет".

1гк бм

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