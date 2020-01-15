Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн попросил суд разрешить ему отозвать свое признание вины по обвинению в даче ложных показаний ФБР о разговорах с экс- послом России в США Сергеем Кисляком, сообщает The Hill.
Адвокаты Флинна подали ходатайство в федеральный суд Вашингтона во вторник вечером, через неделю после того, как федеральные прокуроры рекомендовали приговорить их клиента к тюремному заключению сроком до шести месяцев.
Адвокаты Флинна обвинили Министерство юстиции в нарушении соглашения о признании вины.
"Обвинение пытается переписать историю и отправить мистера Флинна в тюрьму", - говорится в материалах дела.
"Мистер Флинн не признает себя виновным", - заявили его адвокаты.
Кроме того, его адвокаты попросили суд отложить вынесение приговора их клиенту, намеченное на 28 января, на месяц.
Флинн достиг соглашения о признании вины с офисом специального прокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование о возможном вмешательстве России в выборы США в 2016 году, два года назад.
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