Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший советник президента США по нацбезопаности Майкл Флинн в одном из разговоров по телефону с экс-послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком убеждал собеседника, что Москве не нужно чрезмерно резко отвечать на меры администрации Обамы против российской стороны.

Согласно тексту, в ходе одного из разговоров в конце декабря 2016 года Флинн попросил Кисляка передать в Москву, что слишком сильная ответная российская реакция может привести к эскалации напряженности в отношениях. "Я понимаю, что вам надо принять какие-то ответные меры. Пусть они будут соразмерными", - сказал Флинн.

"Вам не стоит принимать более жесткие ответные меры, нежели этого требует ситуация. Потому что я не хочу, чтобы у нас произошла эскалация, чтобы мы продолжали вводить друг против друга все новые ответные меры", - добавил он. По словам Флинна, жесткая реакция РФ на меры Обамы привела бы к тому, что у следующей американской администрации не осталось бы пространства для маневра в том, что касается отношений с Россией.

Кисляк в свою очередь подчеркнул, что в Москве болезненно восприняли решение США о санкциях. Флинн же сказал, что понимает ситуацию, однако просит не реагировать слишком резко, чтобы не возникла ситуация, "когда всем нужно будет показывать собственную крутизну (вводя все новые меры друг против друга - ИФ)". Также он предупредил, что если, к примеру, Москва в ответ решит выслать 60 дипломатов, то "посольство будет вынуждено закрыться".

Этот разговор касался решения США выслать 35 дипломатов РФ из США. Это было сделано Вашингтоном в ответ на данные о частых нападениях на американских дипломатов в России. Кроме того, Вашингтон тогда ввел санкции против РФ, обвинив ее в кибератаках. Вскоре после этого разговора российская сторона объявила, что пока не будет отвечать на высылку дипломатов. Все это произошло после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но до его вступления в должность.

Во время разговоров Флинн и Кисляк много обсуждали Ближний Восток и вопрос о сирийском политическом урегулировании. Флинн называл стабильности в ближневосточном регионе "стратегической целью США" и предупреждал, что она будет недостижима, если не положить конец исламскому терроризму. Также они поднимали тему возможной беседы в будущем Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что глава нацразведки США Джон Рэтклифф объявил, что рассекретил стенограммы разговоров Флинна с Кисляком. Эти документы теперь - в открытом доступе.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что ему интересно узнать о содержании этого разговора.

"Да, мне тоже хотелось бы об этом узнать", - сказал он, добавив, что не будет препятствовать обнародованию этой информации.

"Я сделаю для этого (обнародования - ИФ) все, что от меня потребуется", - сказал президент.

"Это был хороший разговор, ему (Флинну - ИФ) было разрешено такое общение", - добавил Трамп.

Флинн в 2017 году ушёл в отставку после того, как в СМИ попали сведения о том, что он обсуждал тему санкций против РФ с Кисляком, который тогда был послом. В дальнейшем в ФБР уличили Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме. Тот пошёл на сделку с правосудием и признал себя виновным, однако весной 2020 года в минюсте США пришли к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для допроса Флинна. Теперь судебные власти решают, следует ли снять с него все обвинения. Флинн же объявил, что теперь виновным себя не признаёт.

Республиканцы и демократы озвучили диаметрально противоположную реакцию на стенограммы. Американские СМИ констатируют, что первые считают эти записи доказательством того, что Флинн невиновен, а вторые убеждены в обратном.

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