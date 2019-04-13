Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 11:42

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший советник президента США Дональда Трампа Рождер Стоун обратился к федеральному судье с ходатайством о передаче ему полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Р.Стоун просит о передаче ему полной копии доклада, чтобы использовать содержащуюся в нем информацию для защиты в рамках возбужденного против него уголовного дела.

"В ходатайстве, направленном в суд поздно вечером в пятницу, адвокаты Р.Стоуна заявили, что он имеет право просматривать конфиденциальный отчет, который был представлен генпрокурору в прошлом месяце, поскольку это поможет адвокатской команде доказать наличие нарушений в расследовании (против Р.Стоуна - ИФ)", - говорится в сообщении.

При этом адвокаты Р.Стоуна считают, что у Р.Мюллера не было права преследовать экс-советника Д.Трампа за дачу ложных показаний в Конгрессе. Кроме того, адвокатская команда утверждает, что Конгресс США официально не направлял в Министерство юстиции свидетельские показания Р.Стоуна, и поэтому, по их мнению, расследование Р.Мюллера было "нарушением принципа разделения властей", отмечает агентство.

Р.Стоун был задержан в январе во Флориде. Позднее против него были выдвинуты обвинения по семи пунктам в рамках расследования Р.Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Речь шла, в частности, об оказании давления на свидетелей, препятствовании правосудию и о даче ложных показаний. Затем Р.Стоуна отпустили под залог в размере $250 тыс. Р.Стоун считает себя невиновным.

1тэ ав

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