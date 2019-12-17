Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 20:16

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник предвыборного штаба Дональда Трампа Рик Гейтс приговорен к тюремному заключению сроком 45 дней за совершенные преступления в рамках избирательной кампании 2016 года, несмотря на его помощь следствию, сообщает во вторник Bloomberg.

Во время оглашения приговора во вторник судья отметил сотрудничество Гейтса со следствием, но признал его виновным по статьям, связанным с налоговыми нарушениями и лоббизмом.

"Я несу ответственность за все свои действия", - заявил осужденный в суде.

Показания Гейтса помогли суду в деле доверенного лица Трампа Роджера Стоуна, а также при вынесении приговора о тюремном сроке бывшему руководителю избирательного штаба Полу Манафорту.

Фамилия Гейтса упоминается 63 раза в 448-страничном докладе спецпрокурора США Мюллера.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

В октябре проверка по упомянутому расследованию приобрела статус уголовного дела.

1ка эф др

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