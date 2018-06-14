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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 18:44 14.06.2018 - 18:44

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник компании Cambridge Analytica Александр Коган, создавший приложение, которое похищало персональные данные пользователей Facebook, 19 июня даст показания в сенате США, сообщает в четверг издание "Хилл".

В нем отмечается, что А.Коган "выступит перед комитетом по торговле сената США в рамках его подкомитета по защите прав потребителей, безопасности товаров, страхованию и защите данных от несанкционированного доступа".

По данным издания, в ходе слушаний будет сделан акцент на вопросе о том, какие именно риски может нести для пользователей сотрудничество Facebook с Cambridge Analytica и другими третьими лицами.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

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