Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 3:36

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в в сговоре с целью шпионажа в пользу китайского правительства, сообщает CNN.

"Я сговорился собрать и отправить информацию секретного уровня в КНР", - заявил Дж.Чун Шин Ли в суде.

Документы, предоставленные прокурорами в суд, показывают, что Дж.Чун Шин Ли поддерживал связь с двумя китайскими разведчиками, которые посылали ему конверты с запросами секретной информации в обмен на наличные деньги.

Согласно обвинительному заключению, китайские разведчики отправили Дж.Чун Шин Ли 21 запрос, в основном о делах ЦРУ.

Прокуроры также утверждают, что в то время, когда экс-сотрудник ЦРУ, предположительно, общался с китайцами, на его банковский счет поступили сотни тысяч долларов. Однако они не предоставили никаких доказательств того, что деньги поступили из Китая.

Отмечается, что за заговор с целью сбора или доставки информации уровня национальной обороны Дж.Чун Шин Ли грозит максимальный срок тюремного заключения.

Тем не менее прокуроры заявили, что по соглашению о признании вины, попросят судью приговорить Дж. Чун Шин Ли к 21 году тюрьмы.

Суд вынесет приговор экс-сотруднику ЦРУ в августе.

Дж.Чун Шин Ли задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке по подозрению в незаконном хранении секретной информации по прибытии из Гонконга в январе прошлого года.

Это стало итогом расследования, которое ФБР проводило в отношении экс-агента минимум с 2012 года.

Так, в августе 2012 года сотрудники ФБР наблюдали за подозреваемым, когда он находился на Гавайях после поездки в Гонконг. Тогда агенты обыскали его комнату и сделали фотографии принадлежащих ему вещей. Затем Дж.Чун Шин Ли направился в Вирджинию, где ФБР также изучила его записи. Спецслужбы полагают, что его записи содержат секретную информацию, раскрытие которой может привести к значительному урону для США.

Среди данных, которые хранил бывший агент, были оперативные записки со встреч с коллегами, их имена и номера телефонов, адреса объектов ЦРУ.

Бывшего сотрудника ЦРУ также пять раз допрашивали в 2013 году.

Дж.Чун Шин Ли работал в ЦРУ с 1994 по 2007 год, до последнего времени он проживал в Гонконге.

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