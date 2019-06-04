Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 11:17

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Экс-сотрудник МI6 Кристофер Стил, работавший над составлением компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа, дал согласие на допрос властей США о его связях с ФБР, сообщила газета The Times.

Согласно источнику, близкому к Стилу, он согласился в течение ближайших недель встретиться с американскими представителями в Лондоне.

Перед президентскими выборами в США в 2016 году исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Стилом составила досье на Трампа. При этом американские СМИ отмечали, что расследование, направленное против Трампа, спонсировали национальный комитет Демпартии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

Изначально Стил собирал информацию о Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков, экс-разведчик продолжил работать бесплатно, поскольку считал, что полученные им данные представляют интерес для спецслужб США и Великобритании и важны для обеспечения национальной безопасности Америки.

В январе 2017 года стало известно, что автор досье передавал документы целому ряду лиц, в частности, ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Компрометирующие Трампа материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В досье приводилась информация о поездке Трампа в Москву на конкурс "Мисс Вселенная".

Сам Трамп неоднократно называл досье фальшивкой, а также подверг критике работу сотрудников ФБР.

В марте 2019 года команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

1аю ар *

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