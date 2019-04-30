Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 3:03

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Северной Корее Джозеф Юн, участвовавший в освобождении задержанного в КНДР американского студента Отто Вомбиера, считает, что администрация Трампа должна выполнить свое обещание выплатить Пхеньяну $2 млн за оказание медпомощи.

Дж.Юн в интервью телеканалу CNN подтвердил, что подписал письмо-заверение об оплате $2 млн Северной Корее за оказание медицинской помощи американскому студенту Отто Вомбиеру, впавшему в кому в заключении в КНДР.

"Как только северокорейская сторона сказала мне, что его счет на $2 млн должен быть оплачен, конечно, я связался с моим боссом, тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном, чтобы спросить его. И он очень быстро ответил мне: "Да, идите и подпишите".

Он предположил, что Р.Тиллерсон согласился с одобрения президента Д.Трампа.

"Подписав, должны ли мы платить? Мое мнение - да. Если вы подписали, если вы пообещали другому правительству от правительства США, что вы сделаете платеж, я, безусловно, считаю, что мы должны идти дальше и выполнить нашу часть обязательств", - заявил Дж.Юн.

22-летний американский студент О.Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. Ранее он был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента в состоянии комы перевезли из КНДР в родной штат Огайо, где он позже скончался.

Ранее газета Washington Post сообщила, что КНДР выставила счет США на $2 млн за медицинскую помощь О.Вомбиеру. В конце концов, этот счет был передан в Министерство финансов США, где оставался неоплаченным в течение 2017 года. Неизвестно, оплатила ли администрация этот счет позже.

Д.Трамп ранее заявлял, что администрация не заплатила "ничего", чтобы вернуть американских "заложников" из Северной Кореи.

1вз тг

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