Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 3:28

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Экс-чемпион "Формулы-1" и бизнесмен Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет в ночь на вторник, сообщает австрийский телеканал "Орф" со ссылкой на электронное письмо семьи Лауда.

"В тихой скорби сообщаем, что наш любимый Ники мирно почил в понедельник, 20 мая 2019 года, в кругу семьи", - говорится в письме.

Лауда трижды становился чемпионом "Формулы-1", в 1976 году на трассе Нюрбургринг в Германии он попал в страшную автокатастрофу и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. С середины 1990-х годов Лауда вследствие травм страдал от заболевания почек, донором почки стала для него его жена Биргит Ветцингер. Летом 2018 года экс-автогонщику провели операцию по трансплантации легкого.

В последние годы Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками, с сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" "Мерседес".

1тф тг

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