Таллин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Эстонии Херман Симм (Herman Simm), осужденный за государственную измену и шпионаж в пользу России, в понедельник вышел на свободу из Тартуской тюрьмы.

Он был освобожден на основании решения Тартуского уездного суда от 5 декабря 2019 года, отбыв в заключении 11 лет и два месяца из назначенных ему 12,5 лет. Симму назначен испытательный срок до 18 марта 2021 года.

Решение суда можно было обжаловать в течение 15 дней, однако жало не поступало, несмотря на негативное отношение ряда политиков к его досрочному освобождению. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) написал в фейсбуке: "Досрочное освобождение Симма для меня непонятно, несмотря на то, что у суда были для этого по закону права и суд его обосновал. Симм в своей присяге поклялся защищать Эстонию, и его обязанностью как раз была защита секретов. Он продавал за деньги наши тайны и тайны союзников. Только лишь изменение после него требований по безопасности обошлось государству в 20 млн".

25 февраля 2009 года Симм был приговорен Харьюским (Harju) уездным судом к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену и передачу секретных данных Службе внешней разведки (СВР) России, а также к штрафу около 1,4 млн евро. Срок его заключения истекал 18 марта 2021 года.

По данным полиции безопасности, он передал Службе внешней разведки России на протяжении 13 лет около 3 тысяч секретных документов Эстонии и НАТО. Симм входил в число самых высокопоставленных лиц, имевших доступ к самым важным секретам Эстонии и НАТО, в его обязанности входило обеспечение их охраны в министерстве обороны. Согласно заявлению следователей, уголовное дело в отношении Симма стало крупнейшим шпионским скандалом в истории НАТО на тот момент и запятнало репутацию Эстонской республики как члена альянса.

ап яч

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