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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 18:04 13.03.2018 - 18:04

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании исключило из числа компонентов индекса потребительских цен светлое пиво в бутылках, продаваемое в ночных клубах, и пироги со свининой, сыр эдам и персики, детские трехколесные велосипеды и восковую эпиляцию ног.

В рамках ежегодного пересмотра в список добавлены экшн-камеры, женские леггинсы, услуги игровых центров для детей, а из продуктов питания - малина, продаваемая в корзинках, картофельное пюре и пирог киш.

Для оценки инфляции ONS собирает данные по более чем 700 товарам и услугам в 20 тыс. пунктов их продажи. Ежегодный пересмотр не только актуализирует макроэкономические данные, но и позволяет понять, как меняется жизнь британцев.

Так, еда, которую подданные Соединенного Королевства покупают на вынос, стала намного разнообразнее, причем доля традиционных блюд (включая пироги со свининой и жареную рыбу с картофелем фри) снизилась.

За последние десять лет число ночных клубов в Великобритании, известной своей клубной культурой, сократилось более чем вдвое ввиду жесткой политики местных властей по снижению уровня шума в городских кварталах. В связи с этим уже несколько лет ONS удаляет из корзины товары, которые характерны для клубов.

Если верить статуправлению, клубника постепенно перестает быть самой популярной ягодой в стране. Британки теперь реже удаляют волосы на ногах полностью, но чаще пользуются увлажняющим кремом. Активный образ жизни на пике моды, поэтому в списке появились спортивные леггинсы и камеры, которые пригодятся любителям самых экстремальных видов спорта.

"С течением времени наблюдается тенденция к более здоровому образу жизни. В прошлом году мы добавили "базовый слой одежды для мужчин" - те предметы, которые надевают под спортивную одежду", - комментирует старший эксперт ONS по статистике Фил Гудинг.

По данным ONS, потребительские цены в Великобритании в январе 2018 года выросли на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Служба финансово-экономической информации

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