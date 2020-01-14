Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 12:15

Берлин. 14 января. ИНТЕРФАКС - Переход на электромобили может грозить Германии потерей 400 тыс. рабочих мест в следующее десятилетие, говорится в докладе экспертной группы Nationale Plattform Zukunft der Mobilitat (NPM).

В исследовании, проведенном по просьбе правительства, рассматривается несколько вариантов развития автомобильной отрасли ФРГ. При наихудшем сценарии число рабочих мест в стране может снизиться на 410 тыс. (почти на 1%) к 2030 году, если автопроизводители будут в большей степени зависеть от импорта для обеспечения целей по выпуску электромобилей. Основная часть аккумуляторов для них производится в странах Азии.

Этот сценарий построен на основе оценки Нюрнбергского института изучения рынка труда (IAB). Электродвигатели реже требуют обслуживания и состоят из меньшего числа компонентов по сравнению с двигателями внутреннего сгорания, отмечает Deutsche Welle. Кроме того, их производство отличается высокой степенью автоматизации, поэтому даже увеличение объемов выпуска электромобилей не создаст достаточного количества новых рабочих мест, заявил бывший член правления SAP Хеннинг Кагерман.

Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) раскритиковало NPM за столь "экстремальный сценарий", отмечает Financial Times. По его собственным оценкам, экономика страны может потерять около 88 тыс. рабочих мест к 2030 году.

Между тем председатель профсоюза металлургов IG Metall Йорг Хофман призвал компании озаботиться стратегическим планированием в кадровой сфере, чтобы свести к минимуму сокращения персонала. Он также отметил, что предприятия Volkswagen в Цвиккау и Porshce в Цуффенхаузене были частично переориентированы на выпуск электромобилей без сокращения количества сотрудников.

В автомобильной отрасли страны работает порядка 800 тыс. человек, в смежных областях - еще около 3 млн.

Правительство Германии хочет добиться роста производства автомобилей на "чистых" источниках энергии до 10 млн к концу текущего десятилетия. Кроме того, планируется создать 1 млн станций зарядки электромобилей.

Оь ко ав*

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