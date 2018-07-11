Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 5:18 11.07.2018 - 05:18

Дамаск. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Сирийские власти в течение месяца планируют восстановить водо- и электроснабжение во всех населенных пунктах Восточной Гуты, пострадавших от военных действий, сообщил журналистам губернатор провинции Дамаск Ала Ибрахим.

"По плану сирийского правительства, в течение месяца во всех населенных пунктах Восточной Гуты должны быть восстановлены электро- и водоснабжение, чтобы у людей были хотя бы элементарные условия для жизни", - сказал он.

По словам губернатора, вместе с восстановлением мирной жизни в родные города начали возвращаться беженцы. Так, за последние несколько дней в область Дамаска из Ливана вернулись около 700 человек. Кроме того, местные жители возвращаются в населенный пункт Муаддамия-Аш-Шах в пригороде Дамаска.

Сейчас в области Дамаска проживает около 5 миллионов человек. До войны здесь жили 2,8 миллиона, число выросло из-за беженцев, которые приезжали сюда из других провинций, убегая от войны. Теперь эти люди при помощи сирийского правительства обжились в этих местах.

Основные потребности беженцев - крыша над головой, еда и питьевая вода. "Очень важно обеспечить медицинский уход - наладить работу клиник и аптек, этим мы занимаемся в первую очередь. Скоро учебный год, поэтому мы стараемся восстановить как можно больше школ", - отметил А.Ибрахим.

тг

Neuer Inhalt Horizontal Line