Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 12:50

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Стоимость жилой недвижимости премиум-класса в центральных районах Лондона снизилась на 0,3% в третьем квартале 2019 года, минимальными темпами за четыре года, говорится в отчете британской компании Savills Plc.

В годовом выражении снижение замедлилось до 3%.

Средняя стоимость элитного объекта жилой недвижимости в британской столице на конец третьего квартала составляет около $5,4 млн. Это на 13,6% ниже показателя 2016 года (период после референдума о Brexit) и на 20,4% меньше пикового значения, которое наблюдалось 5 лет назад.

При этом цены в долларовом выражении понизились на 42%, что на данный момент делает объекты в Лондоне крайне выгодным приобретением для зарубежных покупателей, отмечают представители Savills.

Главным фактором, сдерживающим спрос, остается общая атмосфера неопределенности в связи с процессом выхода Великобритании из ЕС. Более двух третей (68%) брокеров агентства, работающих в Лондоне, называют главным ограничителем роста на рынке именно Brexit, а почти четверть (23%) указывают на недостаточный уровень предложения. При этом подавляющее большинство риэлторов (94%) говорят о том, что ограниченность выбора вызывает одинаковую озабоченность как у покупателей, так и у продавцов.

Эксперты Savills ожидают, что как покупатели, так и продавцы будут проявлять осторожность до конца года, поскольку переговоры с ЕС продолжаются, и сохраняется вероятность проведения новых выборов в парламент.

"Но, принимая во внимание уже произошедшее снижение цен, можно прогнозировать, что дальнейшего падения не случится", - отметил глава департамента исследований рынка жилой недвижимости Savills в Великобритании Лусиан Кук.

Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в области недвижимости. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, консалтингу и управлению недвижимостью, на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает 30 тыс. сотрудников. На московском рынке элитной недвижимости компания работает с 1993 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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