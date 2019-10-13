Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 15:13

Стамбул. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Угрозы санкций и эмбарго на поставки оборонной продукции в Турцию не смогут воспрепятствовать операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"После начала операции мы столкнулись с такими угрозами как экономические санкции и эмбарго на оружейные поставки. Те, кто думает, что таким образом они смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются", - сказал президент в воскресенье в телевизионном выступлении.

Также президент заявил, что вооруженные силы Турции и союзные им сирийские отряды взяли под контроль город Рас-эль-Айн, частично окружили город Телль-эль-Абьяд и освободили 109 кв км сирийской территории.

По словам президента, в ходе операции были нейтрализованы 490 террористов, причем 440 из них были убиты. В свою очередь турецкие военные потеряли двух убитыми, а их сирийские союзники - 16 человек. Также от обстрелов с сирийской территории в Турции были убиты 18 мирных жителей, а еще 147 получили ранения, добавил Эрдоган.

Накануне стало известно, что власти ФРГ более не будут давать разрешения на поставки военной продукции в Турцию в связи с начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операцией "Источник мира". Кроме этого, в МИД Франции объявили о решении Парижа приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.

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