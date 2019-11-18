Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:34

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Холдинг Tawazun (ОАЭ) планирует приобрести долю в ООО "ВР-Технологии" - конструкторском бюро АО "Вертолеты России", которое занимается разработкой легкого пассажирского вертолета VRT500 и беспилотника VRT300.

Соглашение об основных условиях будущей сделки подписано "на полях" выставки Dubai Airshow, сообщили "Вертолеты России".

"Tawazun станет владельцем половины акций компании "ВР-Технологии", занимающейся разработкой перспективной вертолетной и беспилотной техники. Сделку планируется завершить в 1 квартале 2020 года", - говорится в сообщении. После приобретения доли представители Tawazun войдут в совет директоров компании "на равных правах с членами от "Вертолетов России", отмечает холдинг.

"ВР-Технологии" создано в 2014 году как "инновационное" конструкторское бюро, говорится на сайте "Вертолетов России". VRT500 и VRT300 - пока единственные его проекты. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 99% долей ООО принадлежат "Вертолетам России", 1% - у АО "МВЗ им. М.Л. Миля".

"На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее 400 млн евро, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", - сказал генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, процитированный в сообщении.

"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем. Наши договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока и в частности - Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Как сообщалось, в августе этого года Tawazun с долей 36% вошел в капитал российского ООО "Аурус" - производителя люксовых автомобилей Aurus. В соответствии подписанным ранее соглашением, Tawazun проинвестирует в компанию 110 млн евро в течение трех лет. Средства будут направлены на организацию серийного производства Aurus, их локализацию, развитие дистрибуции на международных рынках.

Холдинг "Вертолеты России" объединяет заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий. Крупнейший акционер - госкорпорация "Ростех", 12% у ООО "РФПИ Управление инвестициями-21", представляющего интересы Российского фонда прямых инвестиций и ближневосточных суверенных фондов.

Ри им ри*

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