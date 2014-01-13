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Этот контент был опубликован 13 января 2014 г. 8:01 13.01.2014 - 08:01

Лондон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мухаммед ибн Рашид аль-Мактум выступил за то, чтобы международное сообщество смягчило ограничительные меры в отношении Ирана, сообщает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

"Я так считаю. Иран - наш сосед, и мы не хотим иметь каких-либо проблем", - сказал он в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос журналиста, пришло ли время ослабить режим санкций.

Иран ведет торговлю с арабскими странами преимущественно через Дубай, где проживают десятки тысяч иранцев.

Ранее госсекретарь США Джон Керри сообщил, что результате частичного ослабления санкций Иран в общей сложности получит доступ к $4,2 млрд, которые были заморожены на его зарубежных счетах.

Это стало возможным благодаря договоренности между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) о начале с 20 января реализации промежуточного соглашения по приостановке Тегераном дальнейшего развития своей ядерной программы.

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