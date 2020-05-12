Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 15:40

Берлин. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Датские эпидемиологи полагают, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране маловероятна, сообщают во вторник местные СМИ.

"Пока что ни в одной стране не было второй волны. В некоторых странах ускорился темп заражения и затем опять снизился", - заявил на брифинге эпидемиолог Каре Молбак.

"С тем, что нам известно на сегодняшний день, я полагаю, что вторая волна маловероятна", - добавил он.

Дания начала уже вторую волну ослабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Она включает в себя открытие ресторанов и торговых центров.

Как ожидается, в июне в стране возобновят работу музеи, кинотеатры и зоопарки. Также в июне разрешат мероприятия при участии от 30 до 50 человек. Бары, ночные клубы и концертные залы останутся закрытыми до августа.

15 апреля в Дании возобновили работу детские сады, начальные школы, а также небольшие предприятия, такие как салоны красоты.

В Дании ввели ограничительные меры в середине марта, однако они не были такими же жесткими, как в других странах Европы.

В то время, как многие предприятия закрылись, магазины продовольственных товаров, аптеки и магазины, где возможно соблюдать меры социального дистанцирования, продолжали работать. Кроме того, жителям Дании не запрещалось проводить время на свежем воздухе.

С начала вспышки коронавируса в мире в Дании заразились свыше 10,7 тыс. человек, скончались более 500.

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