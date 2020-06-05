Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 9:21

Париж. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Французским властям удалось взять под контроль распространение коронавируса в стране, заявил в пятницу глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси.

"Вирус все еще есть, особенно в некоторых регионах... но он циркулирует медленно", - заявил он радиостанции "Франс Энтер".

"Там, где у нас были десятки тысяч случаев в день, примерно 80 тыс. случаев в день в начале марта, до (введения режима - ИФ) изоляции, по нашим оценкам - теперь примерно 1 тыс. случаев", - пояснил он.

По информации портала Worldometer, специализирующегося на статистике, во Франции выявлены 152 444 случаев коронавируса. 29 065 инфицированных скончались, 69 796 человек выздоровели.

Первый этап снятия ограничения начался во Франции 11 мая. В рамках него граждане страны получили разрешение передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам. Затем это ограничения сняли.

В минувший вторник во многих регионах Франции, где позволяет эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, заработали бары, кафе и рестораны. В Париже открылись пока только веранды кафе и ресторанов, однако клиентов рестораторы должны рассаживать с соблюдением дистанции, а сотрудники заведений обязаны носить маски.

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