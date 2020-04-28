Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 20:03

Брюссель. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры стран Евросоюза, отвечающие за энергетику, заявили об отсутствии рисков сбоя в энергетической системе ЕС из-за распространения коронавируса.

По инициативе хорватского председательства в Совете ЕС они провели во вторник видеоконференцию для оценки принятых мер реагирования на кризис и безопасности поставок.

"Министры признали, что европейская энергетическая система устойчива и что в настоящее время нет риска сбоя в системах энергоснабжения, особенно для тех, кто больше всего нуждается", - говорится в коммюнике о совещании.

Конференция прошла под председательством министра окружающей среды и энергетики Хорватии Томислава Чорича при участии комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон.

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