Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 23:53

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вернул президенту США Дональду Трампу письма, адресованные ему ранее главой Белого дома.

"Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.

Ранее телеканал CNN опубликовал письмо, в котором Трамп призвал турецкого коллегу "не быть дураком и суровым парнем", а также заключить хорошую сделку по курдам.

Письмо датировано 9 октября. Именно в этот день ВС Турции начали на севере Сирии операцию "Источник мира", главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил (СДС), из приграничных районов.

1вз ав

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