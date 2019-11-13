Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вернул президенту США Дональду Трампу письма, адресованные ему ранее главой Белого дома.
"Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.
Ранее телеканал CNN опубликовал письмо, в котором Трамп призвал турецкого коллегу "не быть дураком и суровым парнем", а также заключить хорошую сделку по курдам.
Письмо датировано 9 октября. Именно в этот день ВС Турции начали на севере Сирии операцию "Источник мира", главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил (СДС), из приграничных районов.
1вз ав