Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 18:04

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом вновь озвучил предложение сформировать совместную рабочую группу по проблеме поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

"В телефонном разговоре с Трампом президент Эрдоган повторил турецкое предложение о рабочей группе по вопросу зенитных ракетных систем С-400", - передает в среду агентство "Анадолу".

Кроме этого, лидеры Турции и США договорились встретиться "на полях" июньского саммита G20 в Осаке в Японии.

Ранее в мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара и Вашингтон продолжают переговоры о создании группы по вопросам, связанным с приобретением республикой С-400. При этом он подтверждал, что Турция не планирует откладывать покупку С-400.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

1аю ар ав

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