Стамбул. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит встречу в Анкаре с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает в понедельник газета "Дейли Сабах".
Эрдоган принял Рухани в президентском дворце. Встреча проходит за закрытыми дверями.
Ожидалось, что на встрече Рухани и Эрдоган обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.
В понедельник в Анкаре проходит трехсторонний саммит по Сирии, в котором также принимает участие президент РФ Владимир Путин.
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