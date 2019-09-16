Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 12:11

Стамбул. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит встречу в Анкаре с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает в понедельник газета "Дейли Сабах".

Эрдоган принял Рухани в президентском дворце. Встреча проходит за закрытыми дверями.

Ожидалось, что на встрече Рухани и Эрдоган обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

В понедельник в Анкаре проходит трехсторонний саммит по Сирии, в котором также принимает участие президент РФ Владимир Путин.

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