Эрдоган выдвинул кандидатуру экс-премьера Йылдырыма на пост мэра Стамбула

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 18:32

Стамбул. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул кандидатуру бывшего премьера страны Бинали Йылдырыма от Партии справедливости и развития на пост мэра Стамбула, сообщает в субботу Associated Press.

В настоящее время Б.Йылдырым занимает пост спикера парламента. Пост премьера Турции он занимал в период с 2016 по 2018 годы.

Соперником Б.Йылдырыма станет Экрем Имамоглу - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии.

Выборы мэра Стамбула назначены на 31 марта 2019 года. Сам Р.Т.Эрдоган также занимал должность мэра этого города в 2001 году.

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