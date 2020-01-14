Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 10:49

*** Если угрозы для Турции сохранятся, турецкая операция в Сирии будет продолжена

Стамбул. 14 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости поддержания режима прекращения огня в районе Идлиба для того, чтобы предотвратить исход беженцев оттуда.

По его словам, сейчас к границе Турции из Идлиба движутся около 400 тыс. беженцев.

Выступая во вторник в Анкаре, он заверил о приверженности Турции не дать сирийским властям возможности нарушать режим прекращения огня.

"Турция продолжит операции в Сирии, если сохранятся угрозы", - отметил он.

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