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Этот контент был опубликован 20 мая 2018 г. 15:17 20.05.2018 - 15:17

Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сараево - столицу Боснии и Герцеговины, где он намерен выступить на митинге перед общиной европейских турок в связи с июньскими всеобщими выборами в Турции, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По информации агентства, после состоявшейся встречи с главой Госсовета Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем у Р.Т.Эрдогана намечен предвыборный митинг. На нем ожидаются тысячи сторонников президента Турции.

По данным АП, это единственное предвыборное мероприятие с участием Р.Т.Эрдогана, которое пройдет в Европе. Ранее ФРГ, Австрия и Нидерланды отказали Турции в возможности провести подобный митинг.

АП напоминает, что 24 июня в Турции пройдут парламентские и президентские выборы - более чем на год раньше изначально планировавшегося, в связи с референдумом 2017 года. При этом, более 3 млн проживающих за рубежом турок, начиная с 7 июня, смогут проголосовать на выборах.

В апреле 2017 года в Турции прошел референдум. По его итогам, чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию, которые касаются расширения полномочий президента страны и перехода от парламентской республики к президентской.

Аю пч

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