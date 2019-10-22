Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 10:25

Анкара. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Турция возобновит операцию на севере Сирии, если США не выполнят данных ей обещаний в рамках соглашения о временном прекращении огня, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед отлетом в Сочи.

"Если по истечении 120 часов США не выполнят данных Анкаре обещаний в рамках договоренностей по приостановке операции "Источник мира", Турция возобновит операцию", - цитируют турецкие СМИ Эрдогана, который во вторник в Сочи встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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