Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 10:39

Анкара. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Турция возобновит операцию на севере Сирии, если США не выполнят данных ей обещаний в рамках соглашения о временном прекращении огня, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед отлетом в Сочи.

"Если по истечении 120 часов США не выполнят данных Анкаре обещаний в рамках договоренностей по приостановке операции "Источник мира", Турция возобновит операцию", - цитируют турецкие СМИ Эрдогана, который во вторник в Сочи встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник вечером истекает пятидневный срок, на который Турция по договоренности с США согласилась приостановить операцию на севере Сирии на участке между Рас эль-Айн и Кобани . США обещали за время прекращения огня обеспечить отвод из этого района формирований курдских Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Анкара причисляет к террористам.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции с целью создания на северо-востоке Сирии зоны безопасности, свободной от курдов из ОНС. В конце прошлой недели в ходе визита В Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

Ситуацию на севере Сирии и будущее военной операции Эрдоган собирается обсудить во вторник с президентом РФ.

1ак яч

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