Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 17:31

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник призвал к решению кризиса в Сирии раз и навсегда.

"Сирийскому кризису нужно положить конец раз и навсегда", - сказал он в ходе выступления в Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, он отметил, что эффективное функционирование конституционного комитета, о создании которого накануне заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, необходимо для обеспечения политической и территориальной целостности Сирии.

"Как только в Сирии будет найдено политическое решение, будет восстановлена и территориальная целостность", - подчеркнул Эрдоган.

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