Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 8:11

***Анкара призывает РФ не препятствовать турецкой операции против сил Дамаска

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

"Эрдоган заявил, что может поговорить с Путиным после событий в Идлибе", - пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, Эрдоган также призвал российскую сторону "не пытаться остановить турецкую операцию, нацеленную только на (позиции - ИФ) сирийского режима".

Ранее из Анкары поступали данные о том, что турецкие военные подверглись обстрелу в Идлибе со стороны сирийских правительственных сил. Турецкая авиация нанесла ответные удары по мишеням в Сирии.

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