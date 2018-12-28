Распечатать ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ СОВЕРШИТЬ ВИЗИТ В МОСКВУ ИЛИ СОЧИ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 12:37 28.12.2018 - 12:37 1аю деИНТЕРФАКС Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Адрес электронной почты Лучшие материалы Швейцария в кадре Прямая демократия Политика Экономика Культура Общество Наука и техника Мультимедиа