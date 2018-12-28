Эрдоган заявил о намерении совершить визит в Россию для встречи с Путиным

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 12:57

Стамбул. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после турецко-российских переговоров в Москве 29 декабря хотел бы отправиться в Москву или Сочи для переговоров с президентом Владимиром Путиным по вопросу сирийского урегулирования.

"После визита турецкой делегации в субботу я могу также провести переговоры с Путиным - в Москве или Сочи - по Сирии", - приводит в пятницу слова президента издание "Сабах".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящие в субботу в Москве переговоры министров обороны и министров иностранных дел России и Турции направлены на синхронизацию действий по ситуации в Сирии.

Д.Песков отметил, что встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана возможна в первой половине будущего года, ее необходимость определят переговоры на министерском уровне.

"Встреча возможна в следующем году. В первой половине", - сказал Д.Песков.

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