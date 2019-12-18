Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 12:51

Стамбул. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет развивать сотрудничество с Триполи, при этом он выразил готовность оказать признанным ООН властям этой страны военную помощь, сообщает турецкий телеканал NTV.

"Мы ускорим процессы (по сотрудничеству - ИФ) между Турцией и Ливией. Мы им говорили, что мы всегда готовы помочь, если это (помощь - ИФ) требуется. От военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности до принятия мер в отношении наших морских прав - мы готовы (предоставить помощь - ИФ)", - заявил Эрдоган в среду на глобальном форуме по беженцам в Женеве.

Ранее в среду стало известно, что Анкара планирует направить в Москву делегацию для обсуждения обстановки в Ливии и Сирии.

Эрдоган также заявил, что ФРГ пригласила Турцию для участия в берлинской конференции по Ливии. По словам президента, Анкара предложила подключить к этому дипломатическому процессу Катар, Тунис и Алжир, а Россия поддерживает это предложение.

В конце ноября в Стамбуле был подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи. По некоторым данным, силы Хафтара ведут бои примерно в 10 км от центра города.

1ви ар ав

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