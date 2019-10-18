Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 14:25

Стамбул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что подконтрольные правительственным войскам Сирии города Манбидж и Кобани должны быть очищены от террористов.

"Террористы должны быть изгнаны из Манбиджа и Кобани", - цитирует его агентство Bloomberg.

Он отметил, что членов "курдских отрядов самообороны не должно быть на подконтрольных сирийскому режиму территориях".

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции. Также сообщалось, что Сирийская арабская армия и военные РФ в среду вступили в сирийский город Кобани.

Действующих на севере Сирии курдских ополченцев Анкара называет террористами. Именно против ВС Турции проводили ранее в октябре операцию "Источник мира". Турция в четверг согласилась приостановить боевые действия в обмен на отвод курдских сил от границы. На завершение отвода выделено пять дней.

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