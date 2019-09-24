Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, назвал неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха.
"Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы, несмотря на все принятые резолюции", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.
Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.
В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.
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