Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 18:13

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, назвал неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха.

"Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы, несмотря на все принятые резолюции", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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