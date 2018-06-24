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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 22:03 24.06.2018 - 22:03

Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье вечером о победе своих сторонников из "Народного альянса" на парламентских выборах, сообщает сайт газеты "Хюрриет".

Он сослался на неофициальные результаты, опубликованные турецкими СМИ. Согласно этим данным, альянс, в который входит, в частности, Партия справедливости и развития Р.Т.Эрдогана, получил 54% голосов, а альянс оппозиции - 33%.

"Неофициальные результаты свидетельствуют о том, что наш народ доверил нам пост президента и главы исполнительной власти. Также он дал большинство в парламенте "Народному альянсу". Это - большая ответственность для нас", - отметил глава государства.

Выборы он назвал "уроком демократии, с явкой, приближающейся к 90%".

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